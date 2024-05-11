



В Кувейте эмир распустил парламент и приостанавил действие части Конституции

Эмир Кувейта шейх Мешаль Аль Ахмад Аль Сабах издал указ о роспуске парламента и приостановлении действия некоторых статей конституции "на срок не более четырех лет" после нескольких недель политической напряженности, возникшей после недавних выборов.



Выступая по телевидению кувейтский лидер сказал:



"Мы приказали распустить Национальное собрание и приостановить действие некоторых статей конституции на срок не более четырех лет. Недавние волнения на политической сцене Кувейта достигли той стадии, когда мы не можем молчать, поэтому мы должны принять все необходимые меры для достижения наилучших интересов страны и ее народа".



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По словам эмира, в период приостановки действия статей конституции будут изучены все аспекты демократического процесса.



Полномочия Национального собрания возьмут на себя эмир и кабинет министров страны, сообщило государственное телевидение.

