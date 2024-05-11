



Грета Тунберг: "Израиль отмывает свою репутацию через Евровидение"

Грета Тунберг обвинила Израиль в "отмывании" своей репутации на конкурсе песни "Евровидение" после того, как она присоединилась к протестующим палестинцам, призывающим бойкотировать мероприятие.



21-летняя активистка присоединилась к маршу "Остановите Израиль" в Мальме, Швеция, где тысячи людей протестовали против участия Израиля в конкурсе из-за обвинений в том, что израильские военные совершают "геноцид в Газе".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Израильская исполнительница Эден Голан, чья эмоциональная песня Hurricane была переработана из предыдущей композиции под названием October Rain, которая, как считается, является отсылкой к атакам ХАМАСа на Израиль, примет участие в финале в субботу вечером.



Тунберг сказал: "Люди со всей Швеции собираются на этой неделе в Мальмё, где проходит "Евровидение", чтобы выразить протест против участия Израиля в конкурсе.

