



Торговля кокаином - угроза для Западной Африки

Объем наркотиков, перевозимых транзитом через страны Западной Африки из Латинской Америки на европейские рынки, значительно вырос за последнее десятилетие, говорится в недавнем докладе ООН.



По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в период 2015-2020 годов власти западноафриканских стран изымали в среднем 13 кг в год. В 2022 году это количество увеличилось более чем в 100 раз - было изъято 1 466 кг кокаина.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Однако большее беспокойство вызывает связь между сетями наркоторговцев и террористическими группировками в Сахельском регионе Африки, а также то, что торговля кокаином стала крупнейшим источником финансирования терроризма.



Доклад УНП ООН бьет тревогу по поводу опасности наркоторговли в Западной Африке. В нем говорится, что охваченный конфликтами регион Сахеля и южнее Сахары становится существенным маршрутом для транспортировки наркотиков в европейские страны.

