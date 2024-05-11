



ОАЭ не собираются управлять Газой при присутствии там Израиля

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Заид обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу за предположение, что Абу-Даби может помочь палестинцам в управлении Газой после войны.



В четверг Нетаньяху спросили в интервью, кого бы он хотел видеть управляющим Газой после ХАМАСа.



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"Вероятно, нам придется создать некую гражданскую администрацию из жителей Газы, которые не стремятся к нашему уничтожению, возможно, с помощью Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран, которые, как мне кажется, хотят видеть стабильность и мир", - ответил Нетаниягу, уточнив при этом, что Израиль сохранит право входить в Газу по мере необходимости для уничтожения оставшихся террористических группировок.



Бин Зайед в своем посте в Х осудил высказывания Нетаниягу о том, что "призывает государство участвовать в гражданском управлении Газой, которая находится под израильской оккупацией".



"ОАЭ подчеркивают, что израильский премьер-министр не имеет никаких юридических возможностей для такого шага, и государство отказывается быть втянутым в любой план, направленный на обеспечение прикрытия израильского присутствия в Газе", - добавляет он.



"ОАЭ подтверждают, что когда будет сформировано палестинское правительство, отвечающее надеждам и чаяниям братского палестинского народа и обладающее целостностью, компетентностью и независимостью, государство будет полностью готово оказать все формы поддержки этому правительству", - говорит бин Зайед.



Эмиратские лидеры неоднократно заявляли, что не будут принимать участие в послевоенном управлении Газой, если Израиль не возьмет на себя обязательство создать путь к будущему решению о двух государствах, против чего выступает Нетаниягу.

