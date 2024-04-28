



Глава МИД Польши сравнил Путина с Гитлером

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнил президента РФ Владимира Путина с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.



Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.



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Сикорский предупредил, что в случае победы над Украиной Путин воспользуется украинской промышленностью для продолжения захватнической войны. Потому, по словам главы МИД, поляки имеют выбор: иметь побежденную российскую армию за пределами украиной земли или победившую РФ на границе с Польшей.



"Путин поступит так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны. Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы нисколько не удивимся", - отметил он.



По мнению Сикорского, РФ должна проиграть в войне против Украины, потому что Запад намного сильнее нее.