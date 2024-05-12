



В Кремле пояснили решение Путина по перестановкам

Владимир Путин решил устроить перестановку в военном руководстве страны и не только.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал пояснение.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей", - сказал Песков.



По его словам, новым главой оборонного ведомства назначен Андрей Белоусов, исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства.



"Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, он будет курировать работу ФС ВТС", - отметил Песков.



По его словам, очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы та соответствовала динамике.



Отдельно о перестановках в РФ рекомендуем прочитать в этом материале.