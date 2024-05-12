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В Кремле пояснили решение Путина по перестановкам
12.05.2024 21:49 Алина Груднева

В Кремле пояснили решение Путина по перестановкам

Владимир Путин решил устроить перестановку в военном руководстве страны и не только.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал пояснение.

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"Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей", - сказал Песков.

По его словам, новым главой оборонного ведомства назначен Андрей Белоусов, исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства.

"Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, он будет курировать работу ФС ВТС", - отметил Песков.

По его словам, очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы та соответствовала динамике.

Отдельно о перестановках в РФ рекомендуем прочитать в этом материале.

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