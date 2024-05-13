



Южная Корея готовит пакет поддержки чип-индустрии на сумму более $7 миллиардов

Южная Корея готовит пакет мер по поддержке инвестиций и исследований в области чипов на сумму более 10 триллионов вон ($7,30 миллиарда), сказал министр финансов, нацелившись на победу в "войне" в полупроводниковой промышленности.



Министр финансов Чой Сан Мок сказал, что правительство скоро объявит подробности пакета, который нацелен на материалы для чипов, производителей оборудования и бесфабричные компании по всей цепочке поставок полупроводников.



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Программа может включать в себя предложения по предоставлению льготных кредитов и создание нового фонда, финансируемого государственными и частными финансовыми учреждениями, сказал Чой на встрече с руководителями отечественных производителей оборудования для чипов, говорится в заявлении министерства финансов.



Южная Корея также строит мегакластер по производству микросхем в Йонгине, к югу от столицы Сеула, который она называет крупнейшим в мире высокотехнологичным комплексом.



Президент Юн Сук Ёль пообещал направить все возможные ресурсы на победу в "войне" за чипы, пообещав налоговые льготы для инвестиций.

