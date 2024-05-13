



Британский альпинист и непальский гид побили рекорды восхождения на Эверест

Британский альпинист и непальский гид побили свои собственные рекорды по количеству восхождений на Эверест, самую высокую гору в мире, сообщили в воскресенье, 12 мая, представители туристических компаний.



Ракеш Гурунг, директор департамента туризма Непала, сказал, что 50-летний британец Кентон Кул и 54-летний непальский гид Ками Рита Шерпа поднялись на вершину высотой 8 849 метров в 18-й и 29-й раз соответственно.



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Они были в разных экспедициях, сопровождая своих клиентов.

