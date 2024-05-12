



Выборы в Каталонии дают шанс вернуться лидеру сепаратистов

В воскресенье, 12 мая, каталонцы проголосовали на региональных выборах, которые дают возможность вернуться к власти политику-сепаратисту, возглавившему попытку отделиться в 2017 году, или правительству против независимости во главе с Социалистической партией.



Опросы общественного мнения предсказывают комфортное преимущество кандидата от Социалистической партии Сальвадора Ильи над жесткой сепаратистской партией Junts и ее более умеренным соперником Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), которая в настоящее время управляет богатым северо-восточным регионом.



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Но кто бы ни победил, ему, вероятно, придется управлять страной с помощью альянсов, поскольку ни одна из партий не сможет самостоятельно преодолеть порог в 68 мест для большинства, а это значит, что воскресное голосование может стать предвестником начала коалиционных переговоров, которые продлятся еще долго после выборов.



Кандидатом от Junts является Карлес Пучмон, который был президентом Каталонии во время неудачной попытки отторгнуть регион от Испании в 2017 году, после чего он бежал в Бельгию.



В течение многих лет Пучмон подвергался судебному преследованию в Испании за попытку провозглашения независимости и вел предвыборную кампанию с юга Франции. Но он собирается вернуться домой после амнистии, предложенной социалистическим правительством в Мадриде, которая аннулирует ордер на его арест, и поклялся возобновить борьбу за независимость.



Участки закрываются в 20:00 (1800 GMT), результаты ожидаются примерно после в 22:00 (2000 GMT).



Результаты опросов, опубликованные газетой El Pais на прошлой неделе, показали, что социалисты получат 40 мест в Каталонской ассамблее, Junts - 34, а ERC - 26.



Однако некоторые опросы показали, что около 40 % избирателей не определились с выбором, так что возможен любой исход, и победившей партии, скорее всего, придется искать партнера по управлению.

