



Путин заменил Шойгу, Патрушева и не только

Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны Сергея Шойгу, которого назначил на должность секретаря Совбеза РФ



По данным российских СМИ, вместо него он намерен назначить первого замглавы правительства РФ Андрея Белоусова.



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Также он предложил переназначить Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, Бортникова главой ФСБ, Золотова главой Росгвардии, Кочнева директором Федеральной службы охраны.



Бориса Ковальчука он предложил назначить на должность председателя Счетной палаты. Кроме того, Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева, Куренкова и Чуйченко главами МИД, МВД, МЧС и Минюста России.



Также Путин освободил Николая Патрушева от должности Секретаря Совбеза РФ.