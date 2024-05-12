



Эрдоган: "Геноцидные методы" Нетаниягу заставили бы Гитлера позавидовать"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "достиг такого уровня, что Гитлер позавидовал бы его геноцидным методам".



В комментариях греческой газете Kathimerini, на которые ссылается турецкое издание Anadolu News, Эрдоган утверждает, что Газа была "тюрьмой под открытым небом не только после 7 октября, но и в течение многих лет до этого, как концлагерь".



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Эрдоган уже не в первый раз сравнивает Нетаниягу с нацистским лидером. В декабре он заявил, что израильский премьер хуже Гитлера, вызвав ответные обвинения в том, что он сам виновен в геноциде.



Эрдоган и Нетаниягу имеют долгую историю публичных нападок друг на друга, которые то усиливаются, то ослабевают.



Нападки прекратились по мере потепления отношений между Иерусалимом и Анкарой, но разрядка, похоже, развалилась из-за войны между Израилем и ХАМАСом.