



Эрдоган: США и Европа делают недостаточно, чтобы оказать давление на Израиль

Президент Турции Тайип Эрдоган сделал очередной выпад в адрес Израиля.



По словам турецкого лидера, США и европейские страны не делают достаточно, чтобы "оказать давление" на Еврейское Государство, чтобы то согласилось на прекращение огня в Газе.



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"Реакция правительства Нетаниягу заключалась в нападении на невинных людей в Рафиахе. Стало ясно, кто на стороне мира и диалога, а кто хочет продолжения столкновений и кровопролития. Ни Европа, ни Америка не проявили реакции, которая вынудила бы Израиль к прекращению огня", - сказал он.