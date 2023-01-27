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Прогноз погоды в Израиле на 27 января: самый теплый день за неделю
27.01.2023 07:28 Алина Груднева

Прогноз погоды в Израиле на 27 января: самый теплый день за неделю

В пятницу, 27 января, в Израиле ожидается самый теплый день за эту неделю.

По прогнозу синоптиков, погода будет ясной. Ожидается переменная облачность, утром возможен туман, а на Голанах и в горах будет сильный юго-восточный ветер.

Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 20 градусов, в Тель-Авиве - до 24.

Хайфа - 21, Цфат - 16, Кацрин - 22, Тверия - 24, Нацерет - 20, Афула - 23, Бейт-Шеан - 24, Лод - 26, Ашдод - 24, Эйн-Геди - 21, Беэр-Шева - 23, Мицпе-Рамон - 18, Эйлат - 25.
 

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