



Прогноз погоды в Израиле на 27 января: самый теплый день за неделю

В пятницу, 27 января, в Израиле ожидается самый теплый день за эту неделю.



По прогнозу синоптиков, погода будет ясной. Ожидается переменная облачность, утром возможен туман, а на Голанах и в горах будет сильный юго-восточный ветер.



Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 20 градусов, в Тель-Авиве - до 24.



Хайфа - 21, Цфат - 16, Кацрин - 22, Тверия - 24, Нацерет - 20, Афула - 23, Бейт-Шеан - 24, Лод - 26, Ашдод - 24, Эйн-Геди - 21, Беэр-Шева - 23, Мицпе-Рамон - 18, Эйлат - 25.

