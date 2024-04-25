



Белла Хадид оклеветала Израиль и теперь у нее проблемы в Instagram

Топ-модель Белла Хадид оскандалилась из-за публикации в социальной сети Instagram.



Ее сестра неоднократно попадала в скандалы из-за распространения лжи об Израиле. Теперь очередь дошла и до младшей сестры.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Белла на выходных загрузила в свой аккаунт, имеющий миллионы подписчиков, пост, в котором опубликовала фотографии детей в Сирии, страдающих от режима Асада. Однако выдала она их как детей из Газы, которые страдают из-за ЦАХАЛа.



"Думаю о Газе", - подписала она под фотографиями. Пост вызвал бурю возмущения среди многих подписчиков.



В ответ на это служба проверки фактов обнародовала следующее сообщение под ее постом: "Независимые эксперты считают, что в этой публикации отсутствует контекст и она может ввести людей в заблуждение".





