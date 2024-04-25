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Белла Хадид оклеветала Израиль и теперь у нее проблемы в Instagram
25.04.2024 17:42 Алина Груднева

Белла Хадид оклеветала Израиль и теперь у нее проблемы в Instagram

Топ-модель Белла Хадид оскандалилась из-за публикации в социальной сети Instagram.

Ее сестра неоднократно попадала в скандалы из-за распространения лжи об Израиле. Теперь очередь дошла и до младшей сестры.

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Белла на выходных загрузила в свой аккаунт, имеющий миллионы подписчиков, пост, в котором опубликовала фотографии детей в Сирии, страдающих от режима Асада. Однако выдала она их как детей из Газы, которые страдают из-за ЦАХАЛа.

"Думаю о Газе", - подписала она под фотографиями. Пост вызвал бурю возмущения среди многих подписчиков.

В ответ на это служба проверки фактов обнародовала следующее сообщение под ее постом: "Независимые эксперты считают, что в этой публикации отсутствует контекст и она может ввести людей в заблуждение".


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