



В Италии запретили "щенячью йогу"



Министерство здравоохранения Италии запретило популярную оздоровительную процедуру, получившую название "щенячья йога".



По данным CNN, такое решение было принято из опасений, что щенки, используемые в этой практике, могут подвергаться плохому обращению.



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Обычно на занятиях собачки бродят по классу йоги и иногда принимают позы. Глава One Health при минздраве Италии Джованни Леонарди постановил, что теперь на занятиях йогой можно использовать только взрослых собак, чтобы "защитить здоровье и благополучие животных, а также безопасность людей".



Согласно последнему исследованию, щенки, используемые на занятиях, перевозились в коробках или пластиковых контейнерах, в которых находились много часов. Им не давали воду или еду, чтобы избежать неприятных для людей последствий жизнедеятельности. Расследование Striscia la Notizia показало, что многим щенкам было всего 42 дня.



"Учитывая их возраст, весьма вероятно, что эти щенки даже не завершили профилактическую вакцинацию", - сказано в тексте жалобы.