



Куклачев перенес инфаркт: стало известно о состоянии артиста

Юрий Куклачева, перенесший инфаркт, уже самостоятельно может дышать и планирует скоро вернуться домой.



Об этом сообщает SHOT



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Ожидается, что артиста выпишут из больницы после майских праздников. Сейчас дрессировщик проходит реабилитацию. Врачи ему пообещали, что смогут отпустить его домой 13 мая.



До выписки в больнице будут наблюдать за его показателями. Ожидается, что на следующей неделе Куклачев сможет гулять по территории больницы. Уточняется, что артист каждый день делает зарядку, а от кислородной маски отказался.