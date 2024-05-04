Куклачев перенес инфаркт: стало известно о состоянии артиста
Юрий Куклачева, перенесший инфаркт, уже самостоятельно может дышать и планирует скоро вернуться домой.
Об этом сообщает SHOT
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Ожидается, что артиста выпишут из больницы после майских праздников. Сейчас дрессировщик проходит реабилитацию. Врачи ему пообещали, что смогут отпустить его домой 13 мая.
До выписки в больнице будут наблюдать за его показателями. Ожидается, что на следующей неделе Куклачев сможет гулять по территории больницы. Уточняется, что артист каждый день делает зарядку, а от кислородной маски отказался.