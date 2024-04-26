



60-летней разрешили участвовать в "Мисс Аргентина" за моложавый вид

"Мисс Буэнос-Айрес", 60-летняя юрист и журналистка Алехандра Мариса Родригес прошла отбор на конкурс красоты "Мисс Аргентина".



По данным Oddity Central, в своем возрасте женщина выглядит невероятно молодо, за что и получила право на участие.



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С этого года на конкурсе красоты отменили возрастные ограничения 18 - 28 лет.



"Я очень взволнована и горжусь тем, что выиграла титул. Я хочу показать всем женщинам, что красота не имеет возраста и что мы можем преодолевать барьеры. Я тренировалась физически, работала над своей уверенностью и совершенствовала свои навыки на сцене. Я хотела показать, что у расширения прав и возможностей женщин нет предела", - сказала она.