



В Британии дорабатывают план на случай смерти монарха

Британское правительство продолжает работать над планам на случай смерти короля Карла III.



Об этом сообщает британский таблоид Daily Beast со ссылкой на королевский источник.



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Напомним, что план на случай смерти монарха получил название "Менайский мост". Подобные методички относительно действий в таких ситуациях создаются для каждого короля или королевы.



Такой же план был и у королевы Елизаветы II. По данным таблоида, "Менайский мост" постоянно получает доработки.



"С плана стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак", – сказано в сообщении.



Такие новости появляются на страницах таблоида на фоне рака у Карла III, перенесшего недавно операцию.