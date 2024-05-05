



Рекорд: на концерте в Рио-де-Жанейро Мадонна собрала 1,6 миллиона зрителей

Мадонна вошла в историю и устроила еще одно невероятное шоу, когда вышла на сцену на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.



В субботу вечером (4 мая) 65-летняя королева поп-музыки завершила Celebration Tour рекордным выступлением в Бразилии.



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По этому случаю она пригласила нескольких очень известных друзей и выступила перед невероятно большой толпой.



Концерт стал первым выступлением Мадонны в Бразилии за более чем десять лет. По этому случаю на концерт пришли более чем 1,6 миллиона человек.



Мадонна теперь является рекордсменом по проведению отдельного концерта для самой большой аудитории. Ранее рекорд принадлежал группе Rolling Stones.

