



Хайди Клум поделилась закулисным взглядом на празднование 20-летия дочери Лени

4 мая 50-летняя супермодель поделилась в Instagram серией ярких моментов празднования 20-летия Лени, включая несколько закулисных видеороликов, которые, судя по всему, были сняты в процессе фотосессии.



В одном из видеороликов можно увидеть, как мама четверых детей, одетая в повседневную одежду, включая джинсы и неоново-желтую куртку, управляет движением транспорта, в то время как Лени и большая группа друзей вместе переходят городскую улицу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В другом посте представлены две фотографии большой группы друзей Лени, высунувших языки и улыбающихся в камеру для селфи, сделанные Хайди.



Еще одно видео показывает, что Лени одета в бело-розовый топ с сердечком и надписью: "Ты можешь получить свой торт и съесть его", в пышной розовой юбке и с большим розовым бантом. Юная модель танцует в комнате, заполненной вешалками с одеждой и суетящимися вокруг людьми, по-видимому, для фотосессии, под музыку "Riverdance".



Лени поделилась собственными видео своего веселого дня рождения в своих историях в Instagram, в том числе одним из своих розовых нарядов и несколькими селфи с участием ее мамы и нескольких друзей.



Отложив в сторону энергичную атмосферу вечеринки по случаю дня рождения, характерную для других ее постов, Хайди поделилась еще одним душевным постом в Instagram, предлагая вспомнить детство Лени. В милом видео можно увидеть, как модель держит Лени, которой тогда было всего несколько месяцев, пока пара вместе плавала в океане.



"Можете ли вы сказать: "Я люблю тебя?" В клипе можно услышать, как Хайди рассказывает Лени, целуя ее в щеку.

"С 20-летием, Лени Олуми", — написала она в подписи к поздравлению. "Время летит. Такое ощущение, будто это было только вчера. Я люблю тебя всем сердцем. Продолжай сиять своим прекрасным светом".

