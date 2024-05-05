



НАТО установило красные линии для возможного вмешательства в войну Украины с РФ

По информации Repubblica, НАТО конфиденциально и неофициально определило, по крайней мере, две "красные линии" для участия в войне с РФ на стороне Украины.



Однако, в настоящее время нет оперативных планов на направление войск в Украину, и данные "красные линии"

рассматриваются как потенциальные сценарии в кризисных ситуациях, например, при вовлечении третьих сторон в конфликт.



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Первая "красная линия" фокусируется на возможности участия третьей стороны, например, при наступлении на северо-запад Украины, что создало бы коридор между Украиной и Беларусью. Этот сценарий, по мнению аналитиков, может привлечь Минск к войне, что сделает его важным фактором для Москвы и активизирует защиту в пользу Украины.



Вторая "красная линия" связана с возможными военными провокациями против Прибалтики, Польши или Молдовы. Например, это может быть целенаправленная атака для проверки реакции Запада, особенно во время выборов в Европе и США, что может заставить Кремль думать, что НАТО отвлечено, хотя Альянс не собирается пренебрегать агрессией.

