Тейлор Свифт побила рекорды Spotify с альбомом The Tortured Poets Department

Долгожданный 15-й студийный альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department был прослушан рекордное количество раз в день его выпуска, 19 апреля 2024 года.



Имея в общей сложности 313,7 миллиона отфильтрованных потоков, он стал рекордсменом по количеству прослушиваний альбома на Spotify за первый день и самому прослушиваемому альбому на Spotify за 24 часа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Эта цифра объединяет прослушивания стандартного альбома из 16 треков (232,2 миллиона) и дополнительных 15 треков из двойного альбома с подзаголовком The Anthology (81,4 миллиона).



Обе пластинки ранее принадлежали 12-му студийному альбому Свифта Midnights, который на момент выхода 21 октября 2022 года транслировался 184,6 миллиона раз.



Самая популярная песня The Tortured Poets Department — Fortnight (feat. Post Malone), которую в день релиза прослушивали 25,2 миллиона раз, что сделало ее самым популярным треком на Spotify за первые 24 часа (превзойдя Easy on Me Адель с 19,7 миллионами прослушиваний) и самым популярным треком на Spotify за 24 часа (обогнав All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри, транслировавшуюся 24 декабря 2023 года 23,7 миллиона раз).



В чарте Spotify "Daily Top Songs Global" альбом доминировал в день его выпуска, при этом все 16 верхних позиций чарта были заняты 16 треками стандартного альбома.



Альбом является первым альбомом, который превысил 200 и 300 миллионов прослушиваний Spotify за один день.



Общий рекорд по количеству прослушиваемых треков на Spotify принадлежит альбому The Weeknd "Blinding Lights" с более чем четырьмя миллиардами прослушиваний на сегодняшний день, а самым прослушиваемым альбомом на Spotify является "Un Verano Sin Ti" группы Bad Bunny с 15,7 миллиардами прослушиваний по состоянию на февраль этого года.