



Во Франкфурте-на-Майне на 1100 метрах дороги установили 566 знаков

Так улицу Грюнебургвег (Grüneburgweg) во Франкфурте-на-Майне превратили в огромную велодорожку. При этом одностороннее движение и парковочные места для машин в определенные часы были сохранены.



Это привело к перегруженности дороги Но властям города показалось, что можно еще чуть-чуть улучшить. И… на 1100 метрах улицы было установлено 566 знаков - по одному на каждые два метра. Об этом пишет BILD, демонстрируя инфографику.



Корреспондент BILD Штефан Шлагенхауфер побывал на Грюнебургвег и назвал ее “самой сумасшедшей улицей” Германии. Сейчас вопрос о знаках на дороге активно обсуждается в городском совете.



Идея “велосипедной улицы” принадлежала правящей партии “зеленых”. Их оппоненты от СвДП и ХДС называют получившееся “безумием” и “лесом из знаков”.

