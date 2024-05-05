



Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет

Актер, сыгравший множество прекрасных ролей, также запомнился зрителям игрой в фильмах “Титаник” и “Властелин колец”, Бернард Хилл скончался в возрасте 79 лет.



Уникальность Хилла в том, что он является единственным актером, снявшимся сразу в двух кинолентах, получивших 11 наград Американской киноакадемии, за роли в “Титанике” и “Властелине колец: Возвращение короля”.



Он сыграл короля Теодена в трилогии “Властелин колец” и капитана Эдварда Смита в блокбастере Джеймса Кэмерона 1997 года “Титаник”.



Лу Коулсон, его агент, подтвердил BBC News, что Бернард Хилл умер сегодня рано утром.



Ожидается, что его семья вскоре опубликует заявление.



После актера остался сын Гэбриэл. Бернард Хилл жил в Саффолке со своей женой-актрисой Марианной Хилл.

