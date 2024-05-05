



Европе прогнозируют необычайно жаркое лето с риском засухи и волн тепла

Лето 2024 года в Европе обещает быть горячим и с высоким риском засухи и волн тепла. Ожидается, что теплый май продолжит тенденцию рекордно высоких температур, которая наблюдалась в течение последних 10 месяцев.



Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы метеорологов.



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Так, данные от метеорологических агентств свидетельствуют о том, что температура поверхности моря в Северной Атлантике достигла самого высокого уровня за последние 40 лет. Метеорологи предупреждают, что это явление говорит о "необычайно жарком" предстоящем лете.



Великобритания также под угрозой ощутить аномально высокие температуры, схожие с теми, что были в 2022 году, когда страна испытала самое жаркое лето в своей истории, а термометры поднялись до 40 градусов.



Одной из причин экстремальных погодных условий эксперты называют "недавнее ускорение глобального потепления".



Синоптики Meteo France прогнозируют, что в ближайшие три месяца во Франции ожидается температура выше средней, а в Испании и Италии май может быть теплее обычного. В то же время в Скандинавии ожидается немного более прохладная погода по сравнению с обычными показателями.

