



Австралиец сплавляется по реке в лодке из гигантской тыквы

Житель города Тьюмут вырастил у себя в огороде тыкву весом 407 кг, назвал ее Тормунд (в честь персонажа "Игры престолов") и отвез ее на тыквенный конкурс. Там его тыква заняла первое место, став самой большой тыквой Австралии в 2024 году.



Когда хозяин решил пустить Тормунда на корм своим домашним животным, его друг по имени Адам Фаркухарсон, член местного гребного клуба, забрал гиганта себе, сделал из него каноэ и сразу же проплыл в нем одну милю (≈1,6 км) по реке Тьюмут.





