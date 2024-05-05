



Берлускони рассказывал своему другу об охоте с Путиным

Однажды Путин очень напугал ныне покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони во время совместной охоты в 2013 году.



Об этом рассказал бывший сенатор от партии Берлускони "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто, сообщает Corriere della Sera.



По словам Чикитто, эту историю ему рассказал сам Берлускони.



В 2013 году Путин во время совместного отпуска с Берлускони предложил сходить на охоту. Сам Берлускони, рассказывая историю Чикитто, утверждал, что никогда до этого не держал в руках ружья, но Путин настаивал и дал ему оружие.



"Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и показал мне, чтобы я посмотрел на одного: "Это твой. Стреляй". Я дал ему понять, что даже если бы я умер, я бы не стрелял. Тогда он застрелил их обоих", - вспомнил Чикитто слова Берлускони. А после этого Путин сказал Берлускони: "Сегодня я предложу тебе чрезвычайную еду". После этого он взял нож и пошел к убитым оленям. Он четвертовал зверя и вырезал его сердце. Затем он взял деревянный поднос от охранника, дал его мне и положил сверху тот кусок окровавленного мяса со словами: "Это будет исключительное блюдо".



Чикитто сказал, что после увиденного Берлускони отошел и вырвал за деревом.



После того, как Берлускони рассказал эту Чикитто историю, между ними возникла продолжительная тишина, после чего экс-премьер прокомментировал ситуацию: "Может быть, это просто привычка охотника".



Напомним, что покойный Берлускони занимал откровенно антиукраинскую позицию. А в 2022 году итальянский экс-премьер и вовсе утверждал, что Путин напал на Украину не по своей воле, а его к этому подтолкнуло российское население и российские министры.

