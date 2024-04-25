



Суд в Нью-Йорке отменил приговор Вайнштейну за изнасилование

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну за изнасилование, который был вынесен кинопродюсеру в 2020 году.



Установлено, что судья нанес ущерб бывшему киномагнату "неправильными решениями". Речь идет о позволении женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью дела.



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Стоит напомнить, что 72-летний Вайнштейн отбывает 23-летний срок в тюрьме Нью-Йорка после того, как был осужден по обвинению в сексе по принуждению с ассистентом в 2006 году и в изнасиловании третьей степени за нападение на начинающую актрису в 2013 году.



В 2022 году в Лос-Анджелесе его признали виновным в еще одном изнасиловании и приговорили к 16 годам тюремного заключения. Отмена приговора Вайнштейну стала второй крупной неудачей движения #MeToo за последние два года после того, как Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию на решение суда Пенсильвании об отмене обвинительного приговора Биллу Косби.

