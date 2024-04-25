



Гарри едет домой. А Меган?

Стало известно, что в мае принц Гарри посетит Великобританию на 10-летнюю годовщину “Игр непобежденных”. Вместе с ним может прибыть и Меган Маркл.



“Даты и детали держатся в секрете”, — недавно сообщил The Express источник. “И Гарри, и Меган указаны в качестве гостей, и запланирована речь, но все еще остается вопрос, появится ли Меган. Ее имя было записано карандашом для уточнения”.



Кстати, если Меган поедет вместе с Гарри, есть большая вероятность, что пара приведет с собой своих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, которые уже минуту не видели своих королевских бабушку и дедушку. “У Чарльза и Камиллы очень хорошие отношения с другими внуками, и все хотят, чтобы у них была более крепкая связь с Арчи и Лили”, — размышляет источник. “И Гарри, и Меган хотят, чтобы дети стали ближе к семье Гарри, но она очень хочет вернуться в Англию”.

