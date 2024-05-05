



Британия: Победивший кандидат кричит "Аллаху Акбар" перед палестинским флагом

Кандидат от Британской Партии зеленых Мотин Али, получивший места в Гиптоне и Хэрхиллсе с 3070 голосами, заявил, что его избрание в совет было "победой для народа Газы".



После объявления результатов он крикнул "Аллаху Акбар!" в то время как его сторонники развернули позади него палестинский флаг.



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Мотин Али пообещал, что его пребывание в должности будет сосредоточено на "повышении голоса Газы".



Его победная речь включала обещание: "Нас не заставят молчать. Мы поднимем голос Газы. Мы поднимем голос Палестины. Аллаху Акбар"



Многие другие кандидаты, выступавшие на платформе Газы, победили своих соперников, в том числе кандидат от Уолсолла Нахид Зохра Гултасибхас. "Это за Газу, это за Палестину", — сказала Гюльтасиб в своей победной речи.



Ахмед Якуб из Уэст-Мидлендса набрал около 20% голосов, выступая с пропалестинской платформой.



Поддержка Израиля дорого обошлась Британской Лейбористской партии, которая потеряла более 10% своей поддержки в некоторых регионах.

