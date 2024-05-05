



Нетаниягу: Израиль не согласится на сделку с ХАМАСом требующую прекращения войны

На фоне циркулирующих в выходные слухов о международном давлении на Израиль с целью заставить его согласиться на прекращение войны в Газе в рамках соглашения об освобождении заложников, премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал видеозаявление, в котором недвусмысленно подчеркивает, что Израиль не примет прекращения войны и вывод войск ЦАХАЛа из анклава.



"Израиль не может с этим согласиться", — говорит он. "Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАСа выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окружающих населенных пунктах, в городах юга. во всех частях страны".



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"Израиль не согласится на требования ХАМАСа, которые означают капитуляцию, и будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты", — говорит Нетаниягу, повторяя послание, которое он высказывал на протяжении всей войны.



Нетаниягу говорит, что принятие требований ХАМАСа только приблизит следующий конфликт и позволит ХАМАСу устроить еще одну резню в будущем.



Премьер-министр подчеркивает, что Израиль по-прежнему открыт для сделки, но ХАМАС "остается твердо на своих позициях".

