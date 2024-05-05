



Вышел трейлер долгожданного фильма "Мегаполис" Фрэнсиса Форда Копполы

В субботу был выпущен новый тизер-трейлер долгожданного эпического драматического фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Мегаполис".



В клипе Сезар Катилина, которого играет Адам Драйвер, осторожно выходит из одного из верхних окон небоскреба Нью-Йорка и направляется к выступу.



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Затем персонаж готовится упасть с края здания, прежде чем кричать "время стоп!", после чего все вокруг него внезапно останавливается.



Катилина делает шаг назад на небоскреб и щелкает пальцами, после чего время снова продолжает свой ход.



Затем персонаж начинает смотреть на восходящее солнце, после чего тизер заканчивается.



85-летний Коппола также поделился тизером в своем официальном аккаунте в Instagram и написал короткое сообщение, в котором посвятил его своей покойной жене Элеоноре.



Режиссер и его жена были женаты чуть более шестидесяти лет, когда она скончалась в прошлом месяце.



Он писал: "Мегаполис" всегда был фильмом, посвященным моей дорогой жене Элеоноре. Я очень надеялся отпраздновать ее день рождения вместе 4 мая. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому позвольте мне поделиться со всеми подарком от ее имени".



Разработка "Мегаполиса" началась несколько десятилетий назад, и производство как начиналось, так и останавливалось во многих случаях.



Коппола вернулся в проект в 2019 году, когда выяснилось, что он вступил в переговоры с Шайей ЛаБафом, который в итоге присоединился к актерскому составу фильма.



Сообщается, что на финансирование фильма режиссер потратил 120 миллионов долларов из собственных средств.



В настоящее время запланировано, что "Мегалополис" дебютирует на 77-м Каннском кинофестивале, где будет бороться за желанную Золотую пальмовую ветвь.





