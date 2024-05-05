



Товарооборот Ирана и ЕС в феврале 2024 года составил 847 миллионов евро

Согласно данным Евростата, объем торговли между Ираном и государствами-членами Европейского Союза (ЕС) в феврале 2024 года составил 847 миллионов евро, что на 30% больше, чем за тот же период предыдущего года.



В отчете говорится, что в феврале 2023 года стоимость торговли между двумя сторонами составила 780 миллионов евро.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Как сообщается, экспорт ЕС в Иран в феврале 2024 года составил 392 миллиона евро, что на 32 процента больше, чем в том же месяце 2023 года, когда экспорт ЕС в Иран составил 297 миллионов евро.



Импорт Европейского Союза из Ирана также достиг 76 миллионов евро в указанном месяце, увеличившись на 24 процента по сравнению с 2023 годом. В феврале 2023 года ЕС импортировал из Ирана товаров на 61 миллион евро.



По данным Евростата, в феврале Германия была главным торговым партнером Ирана в Европе.



Германия экспортировала товаров на 141 миллион евро в Иран и импортировала 19 миллионов евро из Ирана. Немецкий экспорт в Иран вырос на 46 процентов в годовом исчислении, но импорт особо не изменился.

