



Голосование или шопинг: резкий скачок объема покупок по кредитным картам

По данным автоматизированных банковских служб, объем покупок по кредитным картам указывает на то, что население Израиля также использует день выборов для совершения покупок: данные показывают, что сегодня утром, с 7:00 до 12:00 было зафиксировано транзакций на общую сумму 397,49 млн шекелей. Это резкий скачок объема покупок на 38% по сравнению с предыдущим днем ​​выборов 23 марта 2021 года.



Самая загруженная минута этого утра была в 11:58: более 11 500 транзакций в минуту и ​​расходы на общую сумму 2,42 млн шекелей.



В предыдущие избирательные кампании в эти часы были зафиксированы более низкие расходы:



• На выборах в Кнессет 23-го созыва 2 марта, В 2020 году общие расходы составили 203,51 миллиона шекелей.

• На выборах в Кнессет 22-го созыва 17 сентября 2019 г. общие расходы составили 227,51 млн шекелей.

• На выборах в Кнессет 21 созыва 19 апреля 2019 г. общие расходы составили 197,77 млн ​​шекелей.



Скачок расходов по сравнению с последними выборами, которые прошли полтора года назад, отражает продолжающийся рост использования кредитных карт и цифровых кошельков в качестве удобного и распространенного средства платежа для израильтян.

