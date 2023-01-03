



Газманов с женой бежали из ОАЭ

Олег Газманов с супругой Мариной улетели из ОАЭ после инцидента на новогоднем корпоративе в Дубае, пишет ТВЦ. У исполнителя было запланировано несколько выступлений в стране, однако он был вынужден вернуться в Россию из-за «недружелюбия политического толка».



«Спасибо, Дубай, за гостеприимство. Здесь теперь много русских: одни отдыхают, другие, как и мы, работают. Арабские Эмираты – это территория, где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать «без своего самовара», тогда все блага этой страны будут к вашим услугам», — приводит слова супруги певца Марины издание.



2 января в сети появилось видео выступления Газманова на корпоративе в Дубае. На нем зрители попросили певца заявить, что он против спецоперации России и «за Украину».