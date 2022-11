Адель устроила грандиозное шоу в Лас-Вегасе

В эту пятницу певица Адель устроила грандиозное шоу в Лас-Вегасе, где она выступила Caesars Palace.



Как сообщает журнал People, концерт в Caesars Palace стал первым из 32 выступлений Адель в этом месте и состоялся через год после скандала с отменой концерта в Лас-Вегасе.



"Большое спасибо, что вернулись ко мне. Это выглядит так, как я себе представляла, это просто идеально, спасибо", - сказала Адель своим поклонникам.



Отмечается, что театральность шоу, вероятно, могла компенсировать фанатам то время, которое они потратили на ожидание концерта. Во время исполнения "Set Fire to the Rain", фанаты наблюдали за горящим фортепиано, а во время "When We Were Young" на толпу падали конфетти с фотографиями Адель в разные периоды ее жизни.