



Иран: "Главная проблема сейчас — выживание Исламской Республики"

Клерикальные правители Ирана находятся в замешательстве по поводу того, как подавить массовые антиправительственные протесты. Это происходит на фоне разногласий по поводу тактики безопасности и маневров на высоком уровне по поводу того, кто сменит аятоллу Али Хаменеи, говорят аналитики.



Отметим, что общенациональные волнения по поводу смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией по делам нравов, совпали с появлением новых слухов о слабом здоровье 83-летнего верховного лидера, что представляет угрозу для религиозного истеблишмента Ирана.

Хотя теоретически следующего лидера выберет Ассамблея экспертов, состоящая из 86 человек, борьба за влияние уже началась, что мешает правящим священнослужителям объединиться вокруг набора тактик безопасности.



"Эта гонка вызвала смятение внутри руководства. Углубляющийся раскол — это последнее, что нам нужно, когда в стране царит суматоха", — сказал один из бескомпромиссных чиновников. "Главная проблема сейчас — выживание Исламской Республики".



Тем временем, двумя кандидатами, которые считаются фаворитами на замену Хаменеи, являются его сын Моджтаба и президент Эбрагим Раиси.



"Ни один из них не пользуется поддержкой населения", — сказал Карим Саджадпур, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. "Но то, что удерживает Исламскую Республику у власти, — это не народная поддержка, а репрессии — и оба человека имеют большой опыт репрессий".