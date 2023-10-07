



К чему приведет пересмотр Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Россия в пятницу заявила, что быстро движется к отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний после того, как президент Владимир Путин высказался о возможности возобновления ядерных испытаний.



Возобновление ядерных испытаний Россией, Соединенными Штатами или обеими сторонами будет иметь глубокую дестабилизацию в момент, когда напряженность в отношениях между двумя странами выше, чем когда-либо после Кубинского ракетного кризиса 1962 года.



Путин в четверг заявил, что ядерная доктрина России не нуждается в обновлении, но он пока не готов сказать, нужно ли России возобновлять ядерные испытания.



Глава Кремля заявил, что России следует рассмотреть вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку Соединенные Штаты подписали его, но не ратифицировали.



Всего через несколько часов после слов Путина главный российский законодатель Вячеслав Володин заявил, что руководство законодательного собрания быстро рассмотрит необходимость отзыва Россией ратификации договора.



«Ситуация в мире изменилась», — заявил спикер парламента Володин. «Вашингтон и Брюссель развязали войну против нашей страны».



«На следующем заседании Совета Госдумы мы обязательно обсудим вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - сказал Володин.



Слова Путина, за которыми последовали слова Володина, указывают на то, что Россия почти наверняка отзовет ратификацию договора, который запрещает ядерные взрывы всем и везде.



Напомним, что Путин заявил в четверг, что Россия успешно испытала крылатую ракету с ядерной установкой и несущей ядерное оружие — «Буревестник», возможности которой он назвал непревзойденными.



В этой свяи в докладе Национального центра воздушно-космической разведки ВВС США за 2020 год говорится, что если Россия успешно введет «Буревестник» на вооружение, это даст Москве «уникальное оружие межконтинентального радиуса действия».