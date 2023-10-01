



Сможет ли ЧВК "Вагнер" сохраниться, как единая боевая единица

По выводам некоторых аналитиков, нынешнее руководство "Вагнера" — сын Пригожина Павел, начальник службы безопасности Михаил Ватанин, нынешний военачальник Антон «Лотос» Елизаров и другие полевые командиры и гражданские функционеры — не смогут сохранить автономию. Процесс раздробления начался сразу после смерти Пригожина.



Во-первых, часть бывших наемников "Вагнера" в Редуте и так называемом экспедиционном корпусе вернулись на Украинский фронт в районе Бахмута.



Во-вторых, некоторые инструкторы "Вагнера" в сотрудничестве с региональными властями соседней с Украиной Ростовской областью и ветеранской организацией начали обучение местных подразделений территориальной обороны.



В-третьих, Россия готовится к официальной передаче добровольческих вооруженных формирований Росгвардии и возможному их использованию за рубежом. Сообщается, что некоторые наемники "Вагнера" из 1-го штурмового батальона уже подписали контракты с агентством и были отправлены в Украину до официального принятия закона.



Переговоры Елизарова с Росгвардией о полном переподчинении всей ЧВК России, включая зарубежные подразделения, зашли в тупик из-за требования подписывать индивидуальные контракты, которые разграничивают группировку.



При этом Росгвардия не имеет серьезного опыта работы за рубежом и гипотетически может служить лишь формальным прикрытием действий вагнеровских остатков.



Серьезным вопросом для "Вагнера" является вопрос его самодостаточности в конкуренции с Министерством обороны, которое пока опасается действовать более жестко, чтобы избежать падения доверия к России в странах присутствия наемников. Часть российского бизнеса — «Бета», «Турстатус», «Лахта Парк Премиум», «Лахта Парк» и «Лахта Плаза» — перешла к Павлу Пригожину, однако их выручка за последний год многократно сократилась с 2,4 млрд до 655 млн руб.).



Доходы от зарубежных активов Вагнера (Euro Police, M Invest, Mercury llc, Lobaye Invest и ряда других нефтяных и золотодобывающих компаний) часто размещались в анонимных фондах и криптовалютных кошельках, причем неясно, были ли это члены семьи Пригожина или полевые командиры "Вагнера".