



"Горячая линия" 60 лет сохраняет прохладу между Вашингтоном и Москвой

Шестьдесят лет назад кризисная горячая линия впервые отправила сообщение между мировыми сверхдержавами.



В сообщении, переданном Вашингтоном в Москву, от 30 августа 1963 года речь шла скорее о проверке каждой буквы английской клавиатуры, чем о разрешении непосредственного конфликта: «БЫСТРАЯ КОРИЧНЕВАЯ ЛИСА ПРЫГНУЛА ПО СПИНЕ ЛЕНИВОЙ СОБАКИ, 1234567890».



Первое использование этого инструмента для предотвращения конфликтов произошло в 1967 году во время Шестидневной войны на Ближнем Востоке. Советский премьер-министр Алексей Косыгин рано утром направил президенту Линдону Джонсону (который уже был разбужен и проинформирован, но затем снова лег в постель) послание о превентивных нападениях Израиля на своих арабских соседей.

По словам американских чиновников, во время войны два лидера обменялись 19 посланиями.



К 2008 году горячая линия была заменена защищенной ссылкой по электронной почте. Но она сохранил свою ценность для официальных сообщений: Барак Обама обратился к нему в 2016 году в знак протеста против предполагаемого вмешательства президента России Владимира Путина в выборы в США.



Соединенные Штаты резко сократили дипломатические отношения с Россией после ее вторжения в Украину в прошлом году. Ключевые послания, такие как предупреждения против применения ядерного оружия, оно передавало напрямую, иногда лично, при ключевом посредничестве директора ЦРУ Билла Бернса.



Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в прошлом году выразил уверенность, что Соединенные Штаты «имеют возможность говорить напрямую на высшем уровне» и «в недвусмысленных выражениях».

