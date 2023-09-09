



"Яркая звезда" – демонстрация партнерства между США и Египтом

Предвыборное обещание Байдена проводить внешнюю политику, основанную на правах человека, стремительно переросло в решение его администрации сократить свою роль на Ближнем Востоке, и сосредоточиться на противостоянии растущего влияния Китая.



Администрация поручила Пентагону способствовать сотрудничеству в сфере обороны и разведки между арабскими государствами и Израилем в качестве сдерживающей силы против Ирана в отсутствие крупных сил США.



На прошлой неделе США и Египет начали очередную серию учений "Яркая звезда", к которым впервые присоединились Катар и Индия. По данным египетской армии, в проводимых раз в два года учениях этого года, присутствуют участники и наблюдатели из 34 стран, при этом, по данным египетской армии, активно участвуют силы 19 стран.



В учениях также участвуют около 1500 американских военнослужащих. Это рекорд со времен египетской революции 2011 года и переворота 2013 года, что является признаком все большей зависимости администрации Байдена от Каира.



Отметим, что за последние полтора года Израиль участвовал в нескольких военных учениях с арабскими соседями на фоне возобновления усилий администрации Байдена по нормализации отношений, но не принимает участия в учениях "Яркая звезда" в этом году.



Катар впервые направил войска, что является очередным признаком потепления в отношениях между Дохой и ее соседями после четырехлетней блокады страны, которую возглавили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн в 2017 году.