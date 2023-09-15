



Лондон, Париж и Берлин согласовали стратегию ядерных санкций против Ирана

Лондон , Париж и Берлин в четверг заявили, что они договорились о стратегии сохранения санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после октябрьской даты, которая должна была принести частичную передышку Тегерану.



В соответствии с условиями соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) 2015 года, которое Вашингтон в одностороннем порядке аннулировал в 2018 году при бывшем президенте Дональде Трампе, некоторые санкции должны были быть сняты 18 октября в соответствии с условиями так называемого положения об истечении срока действия.



Но в совместном заявлении своих министерств иностранных дел Великобритания, Франция и Германия отметили «несоблюдение» Тегераном своих обещаний и подчеркнули свою приверженность обеспечению того, чтобы страна не получила возможности создания ядерного оружия.



«В качестве прямого ответа на последовательное и серьезное несоблюдение Ираном своих обязательств по СВПД с 2019 года правительства Франции, Германии и Великобритании намерены сохранить меры, связанные с распространением ядерного оружия в отношении Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет , после 18 октября 2023 года", – говорится в сообщении. При этом, в заявлении британского министерства иностранных дел отмечалось, что «вместе с нашими французскими и немецкими партнерами мы предприняли законный и пропорциональный шаг в ответ на действия Ирана».