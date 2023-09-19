



Дилемма Ближнего Востока в технологическом противостоянии США и Китая

В то время как Соединенные Штаты и Китай продолжают бороться за технологическое превосходство, особенно в полупроводниковой промышленности, страны Ближнего Востока оказались под перекрестным огнем.



Продолжающаяся торговая война, которая до сих пор в значительной степени оказывала косвенное влияние на Ближний Восток, похоже, окажет прямое влияние на технологический ландшафт и геополитические расклады в регионе .



Государства Персидского залива, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ ), стремятся внедрить передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различных секторах, сделав полупроводники неотъемлемой частью своих стратегий цифровой трансформации.



В то же время их растущая близость к Китаю вызвала недоумение в Вашингтоне. США все больше обеспокоены тем, что их более широкая торговая конкуренция с Китаем может быть подорвана технологическими амбициями Ближнего Востока.



В более широком смысле, это часть стратегической игры Вашингтона по обеспечению собственного технологического и экономического превосходства. В книге историка экономики Криса Миллера « Чиповая война: борьба за самую важную в мире технологию » разъясняется, что такие шаги не являются изолированными инцидентами, а являются частью более широкой стратегии США. Эта стратегия использует технологии в качестве рычага для защиты интересов США и замедления технологического прогресса Пекина.



Однако война чипов — это не просто одностороннее дело. В августе Китай отклонил предложение Intel о приобретении израильского производителя микросхем Tower Semiconductor стоимостью 5,4 миллиарда долларов. Это также предполагает, что Китай активно принимает контрмеры, чтобы помешать технологическому прогрессу США.