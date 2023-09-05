



Иран не откзался от увеличения запасов ядерного материала

Запасы иранского урана, обогащенного до 60-процентной чистоты, близкой к оружейному, продолжают расти, говорится в отчете ООН по ядерной безопасности в понедельник.



В отчетах дипломатам стран, входящих в совет директоров Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), эксперты организации также заявили, что в переговорах с Тегераном по таким деликатным вопросам, как объяснение следов урана на незаявленных объектах, не было достигнуто никакого прогресса.



В последние месяцы глава иранского ядерного агентства неоднократно заявлял, что вопросы МАГАТЭ относительно использования незаявленных объектов были «удовлетворительно» решены более двух десятилетий назад.



Согласно одному из конфиденциальных ежеквартальных отчетов государствам-членам, с которыми ознакомилось агентство Reuters и другие средства массовой информации, МАГАТЭ сообщило, что иранские запасы урана, обогащенного до 60-процентной чистоты, что близко к примерно 90% оружейного качества, продолжают увеличиваться, хотя и медленными темпами.



«Генеральный директор (МАГАТЭ) (Рафаэль Гросси) сожалеет, что за этот отчетный период не было достигнуто прогресса в решении нерешенных вопросов гарантий», — говорится в одном из докладов, имея в виду неспособность Ирана достоверно объяснить происхождение урановых частиц, обнаруженных на двух незаявленных объектах.



В дополнение к проблемам, которые могут вызвать напряженность в отношениях с Западом, иранские запасы урана, обогащенного до 60 процентов, выросли примерно на 7,5 кг до 121,6 кг, говорится в докладе, хотя 6,4 кг из них были разбавлены ураном, обогащенным до более низкого уровня.