



Зеленский рассказал о потерях ВСУ в войне с РФ

Сколько Украина положила своих сыновей в войне против России никто точно не знает. Власти их не будут рассекречивать сейчас, да и вряд ли скажет точную цифру и потом. Однако известно одно, что потери личного состава армии РФ в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.



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По крайней мере, в этом заверил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FOX News.



"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат", – сообщил Владимир Зеленский, подчеркнув, что эта статистика – приблизительная.