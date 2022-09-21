



В Украине дали прогноз по первой волне мобилизации в России

Власти России смогут призвать до 50 тысяч человек в рамках первой волны частичной мобилизации.



Такую оценку сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает "Корреспондент".



"Мы должны понимать, что эта мобилизация не означает, что завтра все они появляются на линии столкновения. В первую очередь в них попадают военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет на 40-50 тысяч", - заявил Денисенко.



Представитель МВД отметил, что России не удастся мобилизовать большее количество людей, потому что отсутствуют возможности для их экипировки и обучения.