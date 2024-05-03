



В МУС пожаловались на "запугивания и угрозы"



Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан выступил с необычным заявлением, пожаловавшись на вмешательство в текущие расследования и кампании запугивания сотрудников.



Прямо Израиль он не упомянул, но исходя из сообщения можно сделать вывод, что речь идет об усилиях по предотвращению выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских лиц.



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"Независимость и беспристрастность подрываются, когда люди угрожают местью суду или его персоналу. Такие угрозы могут представлять собой преступление согласно статье 70 Римской конвенции", - сказал он.



По словам Хана, попытки угрожать или ненадлежащим образом влиять на сотрудников МУС должны быть немедленно прекращены.