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В МУС пожаловались на "запугивания и угрозы"
03.05.2024 12:32 Алина Груднева

В МУС пожаловались на "запугивания и угрозы"


 Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан выступил с необычным заявлением, пожаловавшись на вмешательство в текущие расследования и кампании запугивания сотрудников.

Прямо Израиль он не упомянул, но исходя из сообщения можно сделать вывод, что речь идет об усилиях по предотвращению выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских лиц.

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"Независимость и беспристрастность подрываются, когда люди угрожают местью суду или его персоналу. Такие угрозы могут представлять собой преступление согласно статье 70 Римской конвенции", - сказал он.

По словам Хана, попытки угрожать или ненадлежащим образом влиять на сотрудников МУС должны быть немедленно прекращены.

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