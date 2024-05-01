



Искусственный интеллект взяли на работу в МИД Украины. Видео

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровую личность Викторию Ши. Ее обязанность - официально комментировать консульскую информацию для СМИ.



Согласно информации Министерства иностранных дел, их виртуальная представительница по консульским вопросам Виктория Ши была создана на основе реального человека - украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре. Именно она согласилась поучаствовать в проекте МИД и выступить в качестве прототипа цифровой помощницы. Команда проекта сняла и оцифровала ее внешний вид.



Отмечается, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами. То есть, с официальными комментариями от имени консульской службы МИД будет выступать только цифровая Виктория Ши.



Планируется, что комментарии Виктории Ши :

будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины

будут появляться на веб-сайте и страницах в социальных сетях

будут передаваться журналиста.)м пресс-службой МИД

"Мое имя символизирует нашу главную цель - победу Украины, а фамилия - искусственный интеллект (с украинского - "штучний інтелект", - ред), который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагировании на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", - рассказала виртуальная представительница МИД в своем приветственном видеообращении.По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, использование сгенерированной искусственным интеллектом цифровой личности для консульского комментирования - это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД."Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", - добавил он.Чиновник подчеркнул также, что активное использование технологий ИИ в работе МИД - не прихоть, а требование военного времени, поскольку для достижения необходимых для страны результатов нужно "ускорять все процессы и быть на шаг впереди".Кулеба уточнил, что создание цифровой консульской представительницы - часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины."Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и делает технологический скачок, которого до сих пор не совершила ни одна дипломатическая служба в мире", - отметил глава МИД.