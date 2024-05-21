Норвегия поставила в один ряд Нетаниягу и Синвара и готова арестовать обоих
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подтвердил, что страна выполнит ордер на арест высокопоставленных чиновников Израиля, в частности премьера Беньямина Нетаниягу, если его выдаст Международный уголовный суд.
Эйде подчеркнул, что Норвегия является подписантом Римского статута, на основе которого функционирует Международный
уголовный суд, и поддерживает его работу.
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"Если Нетаниягу или один из лидеров ХАМАС, которым также предъявлены обвинения, появится в Норвегии, мы обязаны их арестовать, согласно международному праву", – добавил он.