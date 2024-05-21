



Семь стран НАТО хотят поддержать немецкую инициативу по усилению ПВО Украины

В рамках немецкой инициативы по укреплению украинской противовоздушной обороны, технику и ракеты для Украины хотят поставлять семь стран-членов НАТО, включая Великобританию, Францию, Испанию, Румынию, Бельгию и Литву. Об этом сообщил Минобороны Германии по итогам 22-го онлайн-заседания группы "Рамштайн", состоявшегося 20 мая.



"Многие партнеры выражают желание поддержать немецкую инициативу по ПВО для Украины," – говорится в сообщении в соцсети X (Twitter) Министерства обороны Германии.



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Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада предоставят финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва – технику и ракеты. Также Латвия изъявила желание присоединиться к инициативе.



Напомним, что в апреле правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО, направленной на усиление поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.



Позднее Бельгия объявила о выделении 200 млн евро для усиления украинской ПВО в рамках этой инициативы. Канада также сообщила о новой военной помощи Украине на сумму более 55 млн долларов для укрепления противовоздушной обороны.